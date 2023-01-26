26 января 2023, 18:52
Экс-глава Минобороны ДНР ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер»
Экс-министр обороны ДНР Стрелков пригласил основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина на переговоры
Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков, отреагировал на раннее заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пригласил его вступить в ряды вагнеровцев. Стрелков в своем Telegram-канале призвал Пригожина перестать оскорблять его.
Ранее Стрелков раскритиковал Пригожина за медийность. По его мнению, человека с сомнительным прошлым не следовало бы пускать в публичное пространство. Кроме этого, бывший глава Минобороны ДНР заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» «бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках».
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Пригожин в ответ на критику пригласил Стрелкова в Луганскую Народную Республику и предложил занять руководящую должность в одном из штурмовых подразделений.
Стрелков не стал отмалчиваться и попросил Пригожина отправить своего представителя для переговоров.
«Прошу Евгения Викторовича, если он действительно заинтересован в будущем в возможной совместной работе, в дальнейшем сдерживать свои эпитеты в мой адрес. Взаимных оскорблений прозвучало уже достаточно до того», — заявил он.
Стрелков также добавил, что более не станет комментировать эту тему и выразил надежду, что и Пригожин последует его примеру.
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