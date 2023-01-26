Армия 26 января 2023, 18:52 Экс-глава Минобороны ДНР ответил Пригожину на предложение вступить в ряды ЧВК «Вагнер» Экс-министр обороны ДНР Стрелков пригласил основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина на переговоры РИА «Новости»

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Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков, отреагировал на раннее заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пригласил его вступить в ряды вагнеровцев. Стрелков в своем Telegram-канале призвал Пригожина перестать оскорблять его.

Ранее Стрелков раскритиковал Пригожина за медийность. По его мнению, человека с сомнительным прошлым не следовало бы пускать в публичное пространство. Кроме этого, бывший глава Минобороны ДНР заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» «бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках».

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Пригожин в ответ на критику пригласил Стрелкова в Луганскую Народную Республику и предложил занять руководящую должность в одном из штурмовых подразделений.

Стрелков не стал отмалчиваться и попросил Пригожина отправить своего представителя для переговоров.

«Прошу Евгения Викторовича, если он действительно заинтересован в будущем в возможной совместной работе, в дальнейшем сдерживать свои эпитеты в мой адрес. Взаимных оскорблений прозвучало уже достаточно до того», — заявил он.

Стрелков также добавил, что более не станет комментировать эту тему и выразил надежду, что и Пригожин последует его примеру.