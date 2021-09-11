Экипажи Су-27 отработали перехват крылатых ракет на учениях «Запад-2021»

Экипажи истребителей Су-27 уничтожили крылатые ракеты условного противника в ходе стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота сообщил ТАСС.

Истребители морской авиации Балтийского флота в рамках маневров перехватили крылатые ракеты условного противника. Летчики Су-27 уничтожили воздушные цели управляемыми ракетами класса «воздух-воздух».

Два Су-27 по команде дежурных сил ПВО подняли в воздух с аэродрома Чкаловск под Калининградом. Ракетные пуски проводились над морским полигоном Балтийского флота. В период выполнения стрельб в районе учения ограничили движение всех воздушных и морских судов.

Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» будут проходить до 16 сентября на военных полигонах двух стран. В них примут участие около 200 тысяч военнослужащих, будут задействованы более 80 средств авиации и порядка 760 единиц боевой техники.

В Минобороны РФ ранее уличили Украину в рассылке фейков по российским СМИ, обвинив Киев в проведении кампании по дискредитации учений.