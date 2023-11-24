Армия 24 ноября 2023, 09:12 Экипажи новейших танков Т-90М «Прорыв» начали подготовку к боям в зоне СВО Экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» приступили к подготовке к боям РИА «Новости»

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Экипажи современных российских танков Т-90 М «Прорыв» Центрального военного округа приступили к боевой подготовке по стрельбе с закрытых огневых позиций. Учения начались на полигоне в тыловом районе СВО, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой», — уточнили в ведомстве.

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Военные также ведут корректировку огня при помощи беспилотников. Кроме того, особое внимание танкисты уделили повышению слаженности членов экипажа и скоростному маневрированию.

«Экипаж танка за считанные минуты привязывается к местности и наводит орудие на цель для стрельбы <…> на расстояние до десяти километров», — отметили в МО.

Прицельное оборудование «Прорыва» может оперативно вычислять координаты противника и поражать его.

Ранее заводы России в короткие сроки в несколько раз увеличили производство танков, что свело на нет реакцию от потерь. ОПК РФ за полгода может выпустить больше боевых машин, чем Украина получила с начала спецоперации.