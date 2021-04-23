Экипажи истребителей отрепетировали парад Победы в Кубинке. Видео

На аэродроме Кубинка в Московской области летчики на истребителях провели тренировочный полет в рамках подготовки к параду Победы. В распоряжении «360» появились кадры с репетиции.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Тренировочный полет в Кубинке провели девять истребителей. Летчики продемонстрировали навыки пилотажа и синхронно маневрировали в воздухе.

Парад Победы в 2021 году пройдет на Красной площади 9 мая в обычном режиме. На подмосковном полигоне Алабино уже прошло несколько репетиций. Первая состоялась еще 31 марта. Всего было запланировано 12 тренировок.

Минобороны РФ ранее обнародовало видео с репетиции парада Победы в Алабино.

На Красной площади первая ночная репетиция парада пройдет уже 29 апреля. Вторая тренировка в ночное время состоится 4 мая. А генеральная репетиция пройдет 7 мая.

В Кремле сообщали, что приглашать иностранных лидеров на мероприятия в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не планируется, поскольку этот год не юбилейный.