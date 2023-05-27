Важное 27 мая 2023, 12:07 Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам Минобороны: отбивший атаку дронов на корабль «Иван Хурс» экипаж представили к госнаградам

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Военнослужащим экипажа корабля «Иван Хурс», которые отбили атаку надводных беспилотников в районе Босфора, вручат государственные награды. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль „Иван Хурс“ представлены к боевым государственным наградам», — подчеркнули в ведомстве.

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ВСУ предприняли попытку атаковать российский корабль 24 мая. К «Ивану Хурсу» направили три морских беспилотных катера. Экипаж корабля уничтожил дроны, открыв огонь из турелей.

По данным РИА «Новости», при атаке на «Ивана Хурса» использовали беспилотники западного производства.

Корабль уже вернулся в Севастополь для постоянного базирования. Он выполнял задачи в водах исключительной экономической зоны Турции с конца апреля.