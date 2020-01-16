Египетские МиГ-29 Россия переоборудовала в топливозаправщики

Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе не уточнил, сколько именно подвесных агрегатов заправки получил Каир. По данным информагентства, производством агрегатов заправки ПАЗ-МК занимается российское НПП «Звезда». «Утро.ру» отметило, что оборонное ведомство Египта обнародовало кадры готовящейся заправки в воздухе истребителя Rafale с помощью МиГ-29.