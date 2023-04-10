Армия 10 апреля 2023, 19:34 Единый реестр военнообязанных исправит выявленные в 2022 году недостатки учета Картаполов: поправки о едином реестре военнообязанных рассмотрят в Госдуме 11 апреля РИА «Новости»

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Поправки о едином реестре военнообязанных рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 11 апреля, заявил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Изменения должны исправить те недостатки в воинском учете, которые выявили в 2022 году, сообщил ТАСС.

«Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — рассказал Картаполов.

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Председатель комитета объяснил, что в будущем потребуется создание единого реестра военнообязанных. Его образуют на базе государственно информационного ресурса.

Благодаря этому вся система воинского учета будет прозрачной, а сведения — актуальными, заключил он.

В конце сентября 2022 года президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза страны указал на то, что в рамках частичной мобилизации со стороны россиян прозвучало много вопросов и нареканий — об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов.

«Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — подчеркнул тогда глава государства.