Армия 26 ноября 2023, 14:52 Единую систему ПВО стран ОДКБ создали, она работает — Шойгу Шойгу: единую систему ПВО стран ОДКБ фактически создали, она в боевом состоянии РИА «Новости»

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В странах — участницах Организации Договора о коллективной безопасности практически создали единую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Министр пояснил, что необходимые двусторонние соглашения уже заключили с каждым из государств ОДКБ.

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«Фактически она (единая система ПВО. — прим. ред.) создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <…> с каждым из государств», — сказал Шойгу, уточнив, что речь идет об Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии.

Система, по словам министра, оснащена и работает. Ее поддерживают в боевом состоянии, периодически проводят учения.

«Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана», — пояснил он.

Шойгу пояснил, что ее создали как раз на основе двустороннего соглашения с каждой из стран — участниц организации.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в ОДКБ провели большую работу по формированию единой системы противовоздушной обороны.