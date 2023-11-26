26 ноября 2023, 14:52
Единую систему ПВО стран ОДКБ создали, она работает — Шойгу
Шойгу: единую систему ПВО стран ОДКБ фактически создали, она в боевом состоянии
В странах — участницах Организации Договора о коллективной безопасности практически создали единую систему противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».
Министр пояснил, что необходимые двусторонние соглашения уже заключили с каждым из государств ОДКБ.
Реклама
«Фактически она (единая система ПВО. — прим. ред.) создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение <…> с каждым из государств», — сказал Шойгу, уточнив, что речь идет об Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии.
Система, по словам министра, оснащена и работает. Ее поддерживают в боевом состоянии, периодически проводят учения.
«Объединенная система ПВО, она есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана», — пояснил он.
Шойгу пояснил, что ее создали как раз на основе двустороннего соглашения с каждой из стран — участниц организации.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в ОДКБ провели большую работу по формированию единой системы противовоздушной обороны.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
ОДКБ
Реклама
Реклама