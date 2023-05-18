Армия 18 мая 2023, 09:01 Единственным оружием против дальнобойных звуковых ракет назвали космические лазеры Глава ULA Бруно: гиперзвуковые ракеты следует уничтожать лазерами с орбитальных платформ Пресс-служба Минобороны

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Дальнобойные гиперзвуковые ракеты получится уничтожить только с орбитальных платформ направленной энергии. Размещение в космосе лазеров станет единственным способом защитить США от этой угрозы, заявил в колонке директор альянса United Launch Alliance Тори Бруно.

Его компания эксплуатирует российские ракетные двигатели РД-180, а сам автор статьи участвовал в создании систем противоракетной обороны, в том числе THAAD от Lockheed Martin. Он заявил, что новую дальнобойную гиперзвуковую угрозу стали обсуждать во всем мире, ведь такие системы есть у России и Китая, но нет в арсенале США.

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Тори Бруно объяснил, что проблемой стала способность таких ракет маневрировать, ведь традиционные ракеты-перехватчики против них бессильны. Применение группировки спутников предупреждения о ракетном нападении космической инфракрасной системы (SBIRS) он назвал недостаточным, в отличие от лазеров.

«Единственный способ защититься от дальнобойных гиперзвуковых планеров, которые могут угрожать целым регионам вдоль одного коридора полета, — это из космоса. Орбитальные платформы», — сказал он.

Специалист привел в качестве примера платформу Airborne Laser — систему мегаваттного класса с химическим кислородно-йодным лазером на самолете 747. Ее оставляли в воздухе у границы противника, чтобы уничтожать баллистические ракеты еще на разгонном участке. Таким способом американские специалисты взорвали двигатели нескольких небольших тактических ракет в полете и вывели из строя беспилотники.

Пентагон объявил, что закупит в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты. На это выделили 11 миллиардов долларов.