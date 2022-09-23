Мобилизация в России: останутся ли рабочие места за мобилизованными | 360°

Армия 23 сентября 2022, 13:09 Поделиться Telegram

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Viber «Единая Россия» предложила поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными «Единая Россия» внесла поправки в ГД о сохранении рабочих мест мобилизованных Unsplash.com

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Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы поправки, предусматривающие сохранение рабочих мест за сотрудниками, подпавшими под частичную мобилизацию. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно поправкам, после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в свою организацию на ту же должность.

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«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Поправки закроют пробелы в трудовом законодательстве, из-за которых сейчас работодатель не обязан в таких ситуациях сохранять за работником его рабочее место и может расторгнуть трудовой договор», — отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, один из авторов законопроекта.

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В своем обращении к россиянам глава государства сказал, что граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

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