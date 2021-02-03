Джабаров упрекнул американского адмирала в безответственности после слов о ядерной войне с Россией

Ни один здравомыслящий военный никогда не допустит мысли о том, что может начаться ядерная война с Россией или Китаем, заявил в разговоре с «360» сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, американский адмирал сделал безответственное заявление: он либо собирается в отставку, либо просит дополнительные финансы.

«Что такое ядерная война с Россией или Китаем? Это взаимное уничтожение. Они не понимают, что в этой войне не будет победителей? Или они думают, что это будет какая-то немасштабная война с небольшими потерями? В ядерной войне такого просто не бывает. Поэтому я считаю, что это просто абсолютно безответственное заявление. <…> Будем надеяться, что это просто заявление, которое под собой не имеет никаких серьезных оснований», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что Россия не рассматривает возможность ядерного конфликта с Соединенными Штатами, потому что он будет последним. После него вообще никаких конфликтов на Земле не будет.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «360» согласился с Джабаровым.

«Мы агрессивных планов в отношении Соединенных Штатов не высказываем так же, как не высказывает их Китай. Но США считают, что перевооружение Вооруженных сил России и Китая является как раз той самой угрозой, на которую США должны отвечать. <…> Из этой такой логики, чисто американской логики, подчеркну, следуют вот такие выводы, что нужно готовиться к войне с Россией и Китаем», — пояснил Леонков.

По словам военного эксперта, никаких объективных данных для заявлений о возможной войне нет. США верят своей доктрине, однако к реальности это никакого отношения не имеет.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в своей статье для официального издания Военно-морского института Соединенных Штатов не исключил, что в будущем возможна ядерная война с Россией или Китаем. Он отметил, что после распада СССР Вашингтон ни разу не рассматривал возможность столкновения с ядерными державами, однако сейчас ситуация поменялась.