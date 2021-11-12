Двое российских военных погибли на учениях в Белоруссии

Двое российских военнослужащих погибли в ходе парашютного десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, то военнослужащие погибли в районе Гродно в ходе десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления. Из-за недостаточной высоты запасной парашют не успел раскрыться и произошло жесткое приземление.

В результате оба военных получили серьезные травмы. Их доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти. Военные скончались от полученных травм, несмотря на оказанную им медицинскую помощь. Сейчас в Минобороны выясняют все обстоятельства случившегося.