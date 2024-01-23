Армия 23 января 2024, 03:45 Две трети кораблей ВМСУ в Севастополе уже уничтожили — СМИ Две трети кораблей ВМСУ в Севастополе порезали на металл или расстреляли РИА «Новости»

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Две трети из оставшихся в Севастополе после 2014 года кораблей ВМС Украины, которые решили утилизировать, уже порезали на металл или использовали как мишени на стрельбах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», — заявил источник.

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Как отметили в агентстве, суда утилизируют в пригороде Севастополя Инкермане. Там расположено предприятие по переработке кораблей.

Ранее стало известно, что бывшие корабли Военно-морских сил Украины, оставшиеся в Севастополе после присоединения крымского полуострова к России не примут в состав Черноморского флота РФ, а утилизируют. Украинцы оставили порядка 20 кораблей. В их числе есть суда «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич» и другие.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать идею Всемирного экономического форума о создании нейтрального флота в Черном море. По его словам, для обсуждения доклада ВЭФ важно принимать во внимание все детали.