Важное 20 марта 2024, 14:18 Две общевойсковые армии и 30 соединений сформируют до конца года в России Шойгу: до конца года появятся 2 общевойсковые армии и 30 соединений РИА «Новости»

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В России до конца года сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Он отметил, что в России продолжается поступательно развитие Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. Уже сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию. Также появилась бригада речных катеров флотилии.

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«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что совершенствование боевого и численного состава продолжится.

Шойгу рассказал о потерях украинской армии. По его словам, с января по март 2024 года ВСУ лишились более 71 тысячи бойцов. За это же время противник потерял 11 тысяч единиц вооружений,.