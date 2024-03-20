20 марта 2024, 14:18
Две общевойсковые армии и 30 соединений сформируют до конца года в России
Шойгу: до конца года появятся 2 общевойсковые армии и 30 соединений
В России до конца года сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Он отметил, что в России продолжается поступательно развитие Вооруженных сил и повышение их боевых возможностей. Уже сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию. Также появилась бригада речных катеров флотилии.
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«До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад», — подчеркнул Шойгу.
Министр добавил, что совершенствование боевого и численного состава продолжится.
Шойгу рассказал о потерях украинской армии. По его словам, с января по март 2024 года ВСУ лишились более 71 тысячи бойцов. За это же время противник потерял 11 тысяч единиц вооружений,.
Сергей Шойгу
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Армия
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