Две новые атомные субмарины поступят на вооружение ВМФ России

В этом году флот получил семь надводных кораблей, 10 боевых катеров и снабжение. Также обороноспособность была укреплена новыми береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Отмечается, что в будущем году оснащение военного флота нашей страны продолжит улучшаться, информирует сайт «Утро.ру».

«В 2021 году предстоит принять в состав флота два атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“ — „Князь Олег“ и „Генералиссимус Суворов“, оснащенные баллистическими ракетами „Булава“», — подчеркнул Шойгу.

Еще ВМФ РФ пополнится двумя подлодками, шестью надводными суднами и 22 катерами.