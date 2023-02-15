15 февраля 2023, 12:05
Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Минобороны: ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом заявили в Минобороны России.
«Два Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей», — уточнили в ведомстве.
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Время полета превысило семь часов. В воздухе ракетоносцы сопровождали Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
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В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают подобные полеты. Они проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также над Тихим океаном.
Во вторник стратегические ракетоносцы совершили семичасовой полет над Беринговым морем.
В середине января стратегические авианосцы ВКС России выполнили десятичасовой полет над Арктикой.
Минобороны РФ
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