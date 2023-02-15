Армия 15 февраля 2023, 12:05 Два Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Арктики Минобороны: ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Арктики

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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Об этом заявили в Минобороны России.

«Два Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей», — уточнили в ведомстве.

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Время полета превысило семь часов. В воздухе ракетоносцы сопровождали Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают подобные полеты. Они проходят над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также над Тихим океаном.

Во вторник стратегические ракетоносцы совершили семичасовой полет над Беринговым морем.

В середине января стратегические авианосцы ВКС России выполнили десятичасовой полет над Арктикой.