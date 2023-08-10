10 августа 2023, 18:12
Два Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном
Минобороны показало полет 2 Ту-160 над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном
Стратегические ракетоносцы Ту-160 подняли в небо для выполнения планового полета над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Он длился около восьми часов, сообщили в Минобороны России.
В сопровождение двум Ту-160 выделили экипажи самолетов Су-35С ВКС России.
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«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он обратил внимание, что полеты летчиков дальней авиации над нейтральной акваторией Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана регулярны.
В середине мая российские Ту-95МС совершили полет над Чукотским морем. Он длился порядка 13 часов. Сопровождали ракетоносцы истребители МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С. Ту-95МС дозаправляли в воздухе.
Минобороны РФ
Самолеты
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