Два Ту-142 совершили 11-часовой полет у границ России

Многочасовой полет у северных границ России совершили 12 сентября два противолодочных самолета Ту-142. Иностранные государства на некоторых этапах полета поднимали свою авиацию для их сопровождения.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Северного флота. Ведомство уточнило, что продолжавшийся свыше 11 часов перелет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Полет выполнялся строго в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время на российских границах на 30-40% выросла активность авиации стран-членов НАТО. Эксперты считают, что таким образом они демонстрируют готовность ответить на мифическую «российскую агрессию».