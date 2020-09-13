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    13 сентября 2020, 01:26

    Два Ту-142 совершили 11-часовой полет у границ России

    Анастасия Кукова

    Многочасовой полет у северных границ России совершили 12 сентября два противолодочных самолета Ту-142. Иностранные государства на некоторых этапах полета поднимали свою авиацию для их сопровождения.
    Два Ту-142 совершили 11-часовой полет у границ России

    Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Северного флота. Ведомство уточнило, что продолжавшийся свыше 11 часов перелет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

    Полет выполнялся строго в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

    В последнее время на российских границах на 30-40% выросла активность авиации стран-членов НАТО. Эксперты считают, что таким образом они демонстрируют готовность ответить на мифическую «российскую агрессию».

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