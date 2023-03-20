Армия 20 марта 2023, 22:41 Два стратегических бомбардировщика США заметили у границ России ВС России обнаружили два бомбардировщика США у границ страны РИА «Новости»

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Российские системы ПВО обнаружили два бомбардировщика ВВС США над Балтикой. Для идентификации субъектов и недопущения пересечения государственной границы России в небо подняли истребитель Су-35. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Радиолокационные системы ПВО Западного военного округа обнаружили две воздушные цели над акваторией Балтийского моря, они направлялись в сторону границы России. Поднятый в воздух Су-35 идентифицировал цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, сообщили в министерстве.

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После выдворения американских военных самолетов от государственных границ России, истребитель вернулся на базовый аэродром.

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«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено», — отметили в оборонном ведомстве.