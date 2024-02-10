Армия 10 февраля 2024, 10:49 Два российских ракетоносца Ту-95мс пролетели недалеко от побережья Аляски

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Два российских самолета Ту-95мс провели запланированный полет над нейтральными водами Берингова моря рядом с западным побережьем Аляски. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ракетоносцы ВКС России сопровождали истребители Су-30см, полет продлился более семи часов. В ведомстве напомнили, что российские военные самолеты проводят полеты в соответствии с международными правилами.

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«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана», — указали в пресс-службе.

Два ракетоносца также 6 февраля пролетели над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых. Полет проходил в течение 10 часов.

Ранее командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш анонсировал поступление новейших самолетов. По его словам, в ВКС запланировали провести масштабную модернизацию техники. Он отметил, что дальняя авиация получит самолеты с новыми аэродинамическими и боевыми качествами.