Армия 21 марта 2023, 11:47 Два российских ракетоносца провели патрулирование над Японским морем Минобороны: два российских ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над Японским морем Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Российские военные подняли в воздух два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) РФ для патрулирования над нейтральными водами Японского моря. Об этом заявили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — сказано в сообщении.

Реклама

Уточняется, что полет продолжался более семи часов. Представители Минобороны добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Су-30СМ объединения ПВО и ВВС Восточного военного округа.

Реклама

Министерство отметило, что летчики дальней авиации постоянно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС РФ проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве.