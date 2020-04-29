Два российских ракетоносца планово пролетели над Балтикой. Видео

Два стратегических Ту-160 ВКС РФ совершили плановый полет над Балтийским морем. На отдельных участках их сопровождали четыре военных самолета стран-членов НАТО.

Речь идет об истребителях F-16 Польши, F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Продолжительность полета Ty-160 составила более восьми часов. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации постоянно летают над акваториями Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Самолеты ВКС РФ выполняют все полеты «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнули в Минобороны.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик. Он входит в так называемую ядерную триаду. Самолет способен поразить ядерным и обычным оружием важные объекты противника. На борту Ту-160 может уместиться 12 крылатых ракет.

Ранее в апреле российский Су-35 перехватил американский патрульный P-8A Poseidon над Средиземным морем. США остались недовольны таким маневром.