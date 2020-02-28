Два российских фрегата направили в Средиземное море через Турцию

Два российских фрегата проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Они войдут в постоянную группировку ВМФ.

«Одновременно два фрегата Черноморского флота (ЧФ) начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты „Адмирал Макаров“ и „Адмирал Григорович“, оснащенные высокоточным оружием — ракетным комплексом „Калибр-НК“, совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону», — рассказал официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, его цитирует «Интерфакс».

По словам Рулева, во время перехода экипаж кораблей прошел через боевые учения на полигонах подготовки флота в Черном море.

«Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» присоединятся в Средиземном море к другому фрегату этой же серии — «Адмираллу Эссену». Он выполняет задачи там с декабря 2019 года.

Несмотря на то, что переход фрегатов плановый, нельзя не обратить внимание на то, что усиление группировки в Средиземном море происходит на фоне обострения ситуации в Идлибе. В этой провинции САР за последние две недели усилились противостояния между турецкими и сирийскими военными.

В ночь на пятницу Турция и Сирия обменялись ударами. Анкара объявила о гибели 33 турецких военных. В Сирии не сообщали о потерях.