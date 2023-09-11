Армия 11 сентября 2023, 21:47 Два российских бомбардировщика совершили плановый полет над Балтикой МО: два дальних бомбардировщика совершили пятичасовой полет над Балтийским морем

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Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Кадры полета показало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По информации министерства, полет занял около пяти часов. При этом бомбардировщики Ту-22м3 сопровождали истребители Су-35с Воздушно-космических сил.

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Минобороны сообщило, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все эти вылеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В августе самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана. Самый продолжительный полет составил более семи часов.