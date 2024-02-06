Армия 06 февраля 2024, 18:30 Два ракетоносца Ту-160 выполнили 10-часовой полет над Северным Ледовитым океаном МО: два Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Полет совершили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он продолжался более 10 часов, рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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По его словам, летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, Северной Атлантики, а также Балтийского и Черного морей.

Ранее Кобылаш сообщил, что российская дальняя авиация получит новые самолеты с улучшенными техническими характеристиками. Сейчас на вооружении находятся ракетоносцы Ту-160, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

В январе пара стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России выполнила семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Сопровождение обеспечили экипажи самолетов Су-35 и Су-30СМ, писали «Известия».