Два обновленных ракетоносца Ту-160М пополнят дальнюю авиацию России в 2022 году

Дальняя авиация России получит в 2022 году два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Самолеты будут оснащены новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и новым вооружением, заявили в Минобороны РФ.

По словам командующего дальней авиацией, Героя России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, у обновленных Ту-160М также появятся современные системы навигации, новая авионика и новейшие средств отображения информации на приборных досках экипажа, сообщил ТАСС.

В прошлом году дальняя авиация получила четыре модернизированных стратегических ракетоносцаТу-95МС. План боевой подготовки был выполнен на 100%, Особенностью 2021 года стало третье совместное воздушное патрулирование с экипажами китайских военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также патрулирование воздушного пространства Белоруссии.

Ту-160 является самым крупный в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Решение возобновить его производство в модернизированном виде приняли в 2015 году.