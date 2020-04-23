Два корабля Тихоокеанского флота отработали десантную подготовку

По данным издания, погрузку техники и личного состава осуществили на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморье.

На суда загрузили свыше 250 военнослужащих и более 50 единиц гусеничной и колесной техники.

«При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона», — отчается в сообщении ТОФ.