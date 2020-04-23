    23 апреля 2020, 11:44

    Два корабля Тихоокеанского флота отработали десантную подготовку

    Артур Блянихов

    Десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» отработали задачи морской десантной подготовки. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на сайт оборонного ведомства.

    По данным издания, погрузку техники и личного состава осуществили на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморье.

    На суда загрузили свыше 250 военнослужащих и более 50 единиц гусеничной и колесной техники.

    «При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона», — отчается в сообщении ТОФ.