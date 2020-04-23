Два корабля Тихоокеанского флота отработали десантную подготовку
Десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» отработали задачи морской десантной подготовки. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на сайт оборонного ведомства.
По данным издания, погрузку техники и личного состава осуществили на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморье.
На суда загрузили свыше 250 военнослужащих и более 50 единиц гусеничной и колесной техники.
«При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона», — отчается в сообщении ТОФ.