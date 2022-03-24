Добровольно сложившие оружие военнослужащие ВСУ рассказали представителю Общественной палаты РФ Максиму Григорьеву, как командование заставляло их выполнять преступные приказы. Видео появилось в группах Народной милиции Донецкой Народной Республики в соцсетях.

Военнослужащие поделились, что их принуждали устраивать огневые позиции в объектах гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

«Мы ехали за машинами, которые нас вели, и все. Двое суток были в детском саду», — рассказал один из солдат.

Он охарактеризовал свое отношение к правительству Украины как «однозначно негативное».

«Конфликт надо было не начинать. Сколько мирных жителей погибает», — добавил мужчина.

По данным Народной милиции ДНР, военнослужащие ВСУ «массово складывают оружие и добровольно прекращают вооруженное сопротивление процессу освобождения Донбасса от украинской оккупации». С такими солдатами регулярно общаются общественные деятели из РФ.

По последним данным, военные ДНР освободили 102 населенных пункта, в том числе Урожайное и Сладкое. Бои идут за Мариуполь, Новомихайловку, Марьинку, Новобахмутовку. Продолжается зачистка Верхнеторецкого.