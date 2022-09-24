Дума предложила приравнять добровольцев СВО к военнослужащим | 360°

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Дума предложила приравнять добровольцев СВО к военнослужащим

ГД РФ: добровольцев СВО могут приравнять к военнослужащим

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Законопроект, согласно которому добровольцев гуманитарных миссий на СВО могут приравнять к военнослужащим, может быть внесен на рассмотрение Государственной думы РФ. Об этом сообщил ТАСС.

«В понедельник планируем», — заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

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Таким образом он ответил на вопрос, когда эту инициативу внесут на рассмотрение нижней палаты.

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Проведение частичной мобилизации в России объявили 21 сентября. В военкоматы вызовут прежде всего россиян, которые имеют опыт участия в боевых действиях, отслуживших и имеющих военно-учетную специальность. Отсрочку дадут работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, операторов связи и медиа, а также ИТ-специалистам.

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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