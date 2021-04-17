Дрон-камикадзе уничтожил боевиков в Сирии. Видео

Применение российских ударных беспилотников «Ланцет» для уничтожения террористов в Сирии зафиксировали на видео. Ролик опубликовал телеканал «Россия 1».

Дрон-камикадзе с 10 килограммами взрывчатки поднялся в небо в районе Идлиба, где действует террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*. Он шел в сопровождении беспилотника-разведчика, который вычислил командиров боевиков на пикапе.

На кадрах с камеры видно, как боеприпас сфокусировался на машине террористов и ликвидировал их. На другом ролике российский беспилотник накрыл пулеметную точку исламистов.

Барражирующий боеприпас «Ланцет-3» разработала ижевская компания ZALA AERO из группы «Калашников». Максимальная взлетная масса дрона 12 килограммов, масса боевой части три килограмма. БПЛА оснащен крестообразным крылом, запускается с катапульты. Посадка летательного аппарата не предусмотрена, потому что он самоуничтожается при поражении объектов противника.

Ударные дроны используются в Сирии последние несколько лет, но раньше применение этого российского оружия было засекречено.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.