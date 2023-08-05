Армия 05 августа 2023, 10:53 Дрон «Гастелло» начали производить в России РИА «Новости»: разработанный с учетом нужд СВО дрон «Гастелло» начали производить в России Unsplash

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Производство дрона-камикадзе «Гастелло», созданного с учетом пожеланий участников специальной операции, началось в России. Об этом РИА «Новости»рассказал инженер-разработчик.

«Новый FPV-беспилотник разработали с учетом пожеланий работающих в зоне спецоперации операторов БПЛА. Коптер можно будет применять в ночное время суток. Мощность производства составит порядка пяти тысяч единиц», — сообщил он.

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Инженер-разработчик отметил, что на 30% новые беспилотники состоят из российских комплектующих, в частности, это корпуса и карбоновые рамы.

«Общее количество отечественных комплектующих в новых ударных FPV-дронах „Гастелло“ в ближайшие месяцы доведем до 95%», — отметили в компании.

Беспилотник работает по принципу First Person View, когда оператор видит картинку с видеокамеры при помощи видеоочков, видеошлема или монитора.

В июне президент России Владимир Путин объявил о начале массового производства военных беспилотников.