Дозаправку в воздухе Су-30СМ и Су-24М показали на видео

Дозаправку отрабатывали летчики морской авиации Южного военного округа. В ходе маневров истребители и бомбардировщики вылетали с аэродрома Ейского Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ.

В ходе отработки летчики совершили более 70 контактирований с самолетом-дозаправщиком Ил-78. Для отработки маневра было осуществлено более 30 взлетов и посадок.

Издание отметило, что дозаправка в воздухе является одним из самых сложных маневров при леткой подготовке и требует высокой профессиональной выучки от летного состава. Для выполнения дозаправки пилоты также должны демонстрировать психологическую устойчивость и уверенность.

Сложность маневра заключается в том, что встречу с танкером Ил-78 нужно осуществить на скорости в 550 километров в час, при этом находясь на высоте от двух до восьми тысяч метров. Кроме того, оба самолета в течение всей дозаправки должны находиться на дистанции в 20 метров.