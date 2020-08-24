Достижения мирового ОПК. Как прошел первый день форума «Армия-2020» в Подмосковье

Шестой раз подряд подмосковная Кубинка принимает оружейников со всего мира. Международный форум «Армия — 2020» открылся в воскресенье 23 августа и подготовил много новинок.

Впервые форум продлится целую неделю. В этом году на нем представили отдельный кластер для военно-морского флота.

Всего на форуме более 28 тысяч экспонатов из 92 стран мира. Министр обороны Сергей Шойгу приехал раньше всех, чтобы ознакомиться с новинками авиации. Но истребители Су-57 показывали и раньше. Сейчас их планируют разместить на дальнем востоке, в Черноморском регионе и на западе страны.

Помимо этого в подмосковной Кубинке были представлены тысячи военных разработок. Например, ручной пулемет Калашникова. Концерн пока не выпускает его серийно, но он уже стал знаменитее собрата АК-47.

Источник фото: телеканал «360»

Планируется, что форум укрепит связи между странами и поможет выстроить доверительные отношения. На «Армию-2020» приехали десятки иностранных участников.

Источник фото: телеканал «360»

Многочисленные гости показывают свои достижения оборонной промышленности и изучают новинки, представленные российским оборонно-промышленным комплексом. В такой кооперации заключаются деловые соглашения и налаживаются партнерские связи.

Источник фото: телеканал «360»

Форум одновременно проходит в разных регионах. В Новосибирске — конкурс разведки, в Кызыле — конный марафон, в Калининграде —соревнуется морской десант.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году «Армия-2020» проходит одновременно с международными и Армейскими играми. На них впервые выступят танки Т-34.

Соревнования продлятся до 5 сентября. Желающих попасть на форум могут освободить для себя дату 27 августа. В этот день «Армия-2020» откроется для публики.

А пока там ходят правительственные деятели и представители крупных военных холдингов. Несмотря на свои статусы все в масках и перчатках. О санитарных правилах нельзя забывать никому.