Армия 23 мая 2023, 07:25 Доставку участникам СВО писем и посылок показали на видео Минобороны России опубликовало кадры доставки писем и посылок бойцам в зоне СВО

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Минобороны России опубликовало кадры непрерывной доставки и получения участниками спецоперации писем и посылок. Их присылают не только родственники солдат, но и школьники, и просто неравнодушные люди.

Бойцы с нетерпением ждут писем, как от родных, так и от незнакомых людей. С особым настроением они читают письма школьников и рассматривают детские рисунки.

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«Такие послания стали доброй традицией СВО. Весточки из дома оказывают огромное влияние на бойцов. Напишите письмецо!» — уточнили в военном ведомстве.

Студенты и школьники Богородского округа написали письма бойцам СВО к 23 февраля. Только из медицинского и педагогического колледжей собрали более 200 посланий. В рамках проекта «Доброе дело» жители Подмосковья отправили в зону спецоперации не только письма, но и подарки, а также гуманитарную помощь.