Армия 19 марта 2023, 20:48 Дополнительные 17 блокпостов построят в приграничных районах Брянской области Губернатор Богомаз: еще 17 блокпостов возведут в приграничных районах Брянской области t.me/avbogomaz

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В Брянской области на граничащих с Украиной территориях возведут 17 дополнительных блокпостов. Решение приняли на оперативном заседании оперштаба, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Материалы и оборудование для блокпостов приобретены Брянским отделением Общероссийского народного фронта в рамках проекта „Все для Победы!“», — уточнил он.

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Богомаз поблагодарил за это ОНФ, неравнодушных жителей и предприятия, которые перечисляли в фонд собственные средства. Губернатор отметил, что строители выполняют все работы безвозмездно.

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Сам он уже посетил несколько построенных блокпостов, на которые вскоре заступят работники Росгвардии и МВД.

Приграничные районы Брянской области ранее осмотрел главком сухопутными войсками России Олег Салюков. Богомаз отмечал, что на этих участках усилят защиту огневыми средствами вооружения и подразделениями военных.