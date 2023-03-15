15 марта 2023, 07:12
Дополнительную защиту для танков начали поставлять в российские войска
РИА «Новости»: дополнительные комплекты защиты для танков начали поставлять в войска
Дополнительные комплекты динамической защиты для танков начали поставлять в российские войска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участника спецоперации.
Теперь для боевых машин Т-90М «Прорыв», а также Т-80, Т-72Б3 и Т-72Б в соответствии с испытанными схемами бронирования поставят дополнительные секции защиты.
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«Это позволит ремонтным подразделениям монтировать в тяжелую технику защиту от противотанковых боеприпасов, фактически сделав ее всеракурсной. Теперь танк сможет выдержать даже попадание бронебойного снаряда в боковую часть машины», — сообщил он.
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Ранее командир танка Т-90М «Прорыв» сообщил, что для защиты от снарядов противника ему достаточно нажать одну кнопку. Военнослужащие считают эту технику удобной и надежной машиной, которая хорошо защищает экипаж.
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