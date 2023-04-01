Армия 01 апреля 2023, 13:08 Домашний хлеб на передовой. Работу частей МТО в зоне СВО показали на видео Минобороны показало на видео работу частей материально-технического обеспечения в зоне СВО

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Российские военнослужащие четко выполняют поставленные командованием задачи в зоне специальной операции. Помогают им подразделения материально-технического обеспечения, бесперебойно обеспечивающие бойцов провиантом, их работу показала пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие подразделений тыла обеспечивают заправку и обслуживание техники, помывку личного состава, выпечку хлеба и изготовление пищи в полевых условиях.

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Пекари трудятся в несколько смен, выпекаемый ими хлеб получается румяным, пышным и свежим.

«Максимальная производительность нашего хлебозавода — около четырех тонн в сутки при работе двух смен», — рассказал командир одного из подразделений.

Ведомство отметило, что противник зачастую считает колонны служб материально-технического обеспечения наиболее легкой мишенью. Поэтому подразделения на постоянной основе сопровождает расчет зенитной установки. Кроме того, самим бойцам частей МТО неоднократно приходилось отражать атаки врага.