Доля современных кораблей в ВМФ России составит 70% к 2027 году

Российский флот к 2027 году будет более чем на две трети состоять из современных кораблей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки военных кораблей на заводе «Залив» в Крыму.

«За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%», — приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин отметил, что уже сейчас российские судостроительные предприятия загружены заказами на годы вперед. По словам главы России, мощный научный, производственный и кадровый потенциал для создания новейших кораблей нужно использовать по максимуму. Президент поблагодарил российских кораблестроителей за профессионализм и добросовестный труд.

«Благодаря кораблестроителям и военным морякам наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда!» — подчеркнул Путин.

Военно-морской флот России 12 июня получил ракетный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Владимир». Корабль построили на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.