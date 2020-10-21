Добровольцы Армении отправили солдатам-землякам более 1000 ИБП
Добровольцы фонда Армении отправили солдатам-землякам более тысячи 12-вольтовых источников бесперебойного питания (ИБП), изготовлением которых занимаются сами. Приборы нужны для обеспечения воюющих на позициях электричеством, пишет ИА Nation News.
Организатор инициативы помощи бойцам на передовой Карен Дердзян рассказал, что устройства были направлены в Арцах.
«Трое друзей-энтузиастов предложили нам эту идею, мы смогли сделать ее реальностью. Ежедневно готовим 500 штук», — пояснил он.
По словам Дердзяна, несколько сотен волонтеров уже участвуют в этом в деле. Отмечается, что они тратят на помощь все свое свободное время. Некоторые поддерживают материально, а кто-то помогает физически.
В числе добровольцев есть и дети школьного возраста. Они выполняют работу по мере своих сил. За это ребятам выдают сладкие презенты.