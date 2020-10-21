Добровольцы Армении отправили солдатам-землякам более 1000 ИБП

Организатор инициативы помощи бойцам на передовой Карен Дердзян рассказал, что устройства были направлены в Арцах.

«Трое друзей-энтузиастов предложили нам эту идею, мы смогли сделать ее реальностью. Ежедневно готовим 500 штук», — пояснил он.

По словам Дердзяна, несколько сотен волонтеров уже участвуют в этом в деле. Отмечается, что они тратят на помощь все свое свободное время. Некоторые поддерживают материально, а кто-то помогает физически.

В числе добровольцев есть и дети школьного возраста. Они выполняют работу по мере своих сил. За это ребятам выдают сладкие презенты.