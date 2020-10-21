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    21 октября 2020, 14:00

    Добровольцы Армении отправили солдатам-землякам более 1000 ИБП

    Полина Петрова

    Добровольцы фонда Армении отправили солдатам-землякам более тысячи 12-вольтовых источников бесперебойного питания (ИБП), изготовлением которых занимаются сами. Приборы нужны для обеспечения воюющих на позициях электричеством, пишет ИА Nation News.
    Добровольцы Армении отправили солдатам-землякам более 1000 ИБП

    Организатор инициативы помощи бойцам на передовой Карен Дердзян рассказал, что устройства были направлены в Арцах.

    «Трое друзей-энтузиастов предложили нам эту идею, мы смогли сделать ее реальностью. Ежедневно готовим 500 штук», — пояснил он.

    По словам Дердзяна, несколько сотен волонтеров уже участвуют в этом в деле. Отмечается, что они тратят на помощь все свое свободное время. Некоторые поддерживают материально, а кто-то помогает физически.

    В числе добровольцев есть и дети школьного возраста. Они выполняют работу по мере своих сил. За это ребятам выдают сладкие презенты.