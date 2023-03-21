Армия 21 марта 2023, 03:44 Добровольцев в зоне СВО захотели обязать проходить дактилоскопию Депутаты Госдумы предложили сделать дактилоскопию обязательной для участников СВО РИА «Новости»

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Добровольцы СВО, проходящие военную службу по контракту, должны будут пройти регистрацию по отпечаткам пальцев. Законопроект, предложенный депутатами ГД, примут в первом чтении на этой неделе, сообщили «Известия».

«В соответствии с законодательством, на указанную категорию граждан распространяется статус военнослужащих, однако в перечне тех, кто подлежит обязательной дактилоскопической регистрации, они отсутствуют», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что наличие отпечатков пальцев в единой базе данных позволит быстро идентифицировать человека в случае непредвиденных обстоятельств.

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«Это настолько же важно, как группа крови, которую указывают на спецжетонах», — отметил депутат.

Источники в Министерстве обороны рассказали, что они подключатся к обсуждению документа, как только он поступит ко второму чтению. При этом собеседники «Известий» заметили, что оборонное ведомство всегда положительно относится ко всем инициативам, которые нацелены на улучшение условий жизни участников СВО.

Ранее в России предложили создать систему психологической помощи участникам СВО. Парламентарий уточнил, что сейчас есть клинические рекомендации. Они касаются либо тех, кто получил ранения, либо тех, кто просто вернулся домой.