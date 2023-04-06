Армия 06 апреля 2023, 08:30 Доброволец из Кузбасса рассказал, как попал на передовую Минобороны показало, как доброволец из Кемеровской области передал привет с передовой

Читать 360tv в

Житель Кемеровской области получил повестку, но не дождавшись призыва, поехал в зону спецоперацию добровольцем. Он передал привет семье, знакомым и противнику по обратную сторону окопов. Минобороны России показало работу его расчета на передовой.

Когда в России объявили частичную мобилизацию, мужчина решил пойти на фронт. Он получил повестку, но остался дома до особого распоряжения. Тогда житель Кузбасса еще раз пошел в военкомат и вызвался служить добровольцем. Мужчина обучился на командира орудия — сначала миномета, затем, уже в зоне боевых действий, гаубицы Д-30. Он взял позывной Рыбак и возглавил расчет на передовой.

Реклама

«Хочу передать привет своей семье, у меня жена, двое сыновей. <…> Всем, кто по ту сторону окопов, передаю такой большой привет», — сказал мужчина и выстрелил из гаубицы.

Бойцы добровольческого батальона «Урал» ранее рассказали, как на танке Т-72 уничтожили позицию украинской армии в лесу под Кременной.