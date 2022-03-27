ДНР сообщила об освобождении 133 населенных пунктов

Группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ установила полный контроль над 133 населенными пунктами. Данные опубликовал Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

Среди освобожденных от ВСУ населенных пунктов — Верхнеторецкое, Андреевка, Володарское, Степановка, Знаменовка, Волноваха, Никольское, Ольгинка и другие. Продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку и Новобахмутовку.

За прошедшие сутки, по данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов Донецкой народной республики. Противник открывал огонь по территории ДНР с применением 122-миллиметровыз реактивных систем залпового огня, 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов.

На освобожденной территории ДНР за сутки в результате обстрелов ранены 42 мирных жителя, на всей территории республики — 44. В Иловайске 27 марта погиб мирный житель.

Также в Штабе сообщили о повреждении железнодорожного перегона Горловка — Никитовка при обстреле ВСУ. Движение перекрыто, ремонтно-восстановительные работы начнутся 28 марта.