ДНР сообщила о создании гуманитарного коридора для сдавшихся украинских силовиков
Народная милиция ДНР создала гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие представителей Вооруженных сил Украины из зоны боевых действий. Сдавшихся военнослужащих обеспечивают необходимой медпомощью, питанием и одеждой, сообщил официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин. Его процитировал ТАСС.
Басурин вновь обратился к украинским солдатам и офицером с призывом добровольно отказаться от участия в боевых действиях и «сохранить свои жизни».
«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», — подчеркнул он.
Ранее, 25 февраля, Минобороны РФ сообщило, что подразделение морпехов 36-й бригады ВСУ запросило у ДНР гуманитарный коридор для выхода в республику. По данным ведомства, украинские военные были готовы сдать оружие.
В ночь на 26 февраля ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины высокоточным оружием большой дальности. В результате, по данным Минобороны РФ, поражен 821 объект военной инфраструктуры. Подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над украинским городом Мелитополем.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.