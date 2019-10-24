Для российских спецслужб разработали новых роботов-саперов

Роботов показали на международной выставке «Интерполитех-2019».

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«Мы представляем тут линейку роботов „Кавалерия“: „Юла“, „Кадет“, „Курсант“ и „Капитан“. Они отличаются по типам и размерам, начиная от маленьких разведывательных дозорных до больших универсальных», — сказал собеседник агентства.

Он подробно остановился на «самом интересном» экспонате — модификации комплекса «Капитан».

Этот робот снабжен усиленным манипулятором, способным поднять вес до 20 килограммов. Также у него имеется гидродинамический разрушитель взрывных устройств.

Комплекс «Капитан» / rtc.ru

«Робот подъезжает к какому-то подозрительному предмету — сумке, пакету или чему-то типа того, затем пиропатрон взрывается, и струя воды с небольшого расстояния под очень большим давлением просто этот объект разрушает», — пояснил Ушаков.

Он добавил, что взрывчатка «разделяется на компоненты», провода рвутся, и детонатор не срабатывает.

Сейчас малогабаритные роботы «Кавалерия» уже задействованы в спецслужбах и взрывотехнических подразделениях. Но обновленная версия «Капитана» в этом году была поставлена только в единственном экземпляре.

Согласно открытым данным, малогабаритные роботы из серии «Кавалерия» производит петербургский ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. Также компания поставляет средства радиационного мониторинга, космические системы, медицинские комплексы и другое оборудование.