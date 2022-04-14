Беспилотники для распыления опасных веществ обнаружили на Украине

Подразделения разведки российских войск обнаружили на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных резервуарами объемом в 30 литров для распыления опасных веществ. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он заявил, что подобные аппараты могут использоваться для распространения биологических рецептур или токсичных химикатов.

«По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств», — добавил Кириллов.

Он напомнил, что на одном из прошлых брифингов рассказывал о том, что подробный беспилотник запатентован в США. В описании регистрационного документа говорится, что его могут использовать для доставки опасных химических веществ или биоматериалов к войскам противника.

Источник фото: телеканал «360»

Запрос по поводу возможности обустройства беспилотников резервуарами украинское предприятие «Мотор Сич» ранее направляло турецкой компании Bayraktar. В частности, в документе говорилось о возможности организации механизма для распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

Кириллов отметил, что подобные технические средства Украина может использовать для распространения биологического оружия против России.