Генштаб РФ обозначил «красные линии» для других стран

Генштаб РФ рассказал о «красных линиях» для стратегических противников России, после пересечения которых будет нанесен сокрушительный ответный удар.

Начальник управления главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-майор Андрей Стерлин в интервью «Красной звезде» напомнил, что эти линии обозначены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденных главой государства 2 июня 2020 года.

Документ устанавливает условия, на которых власти России оставляют за собой право на ядерный удар. Он также описывает главные угрозы России в области ядерного сдерживания.

В Основах Россия обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки Андрей Стерлин генерал-майор

Документ делит страны на две группы — отдельные государства с ядерным оружием, которые рассматривают Россию как противника, а также военные коалиции с участием этих стран, и государства-сателлиты — то есть формально независимые страны, но «предоставляющие свою территорию для развертывания оружия противников России.

Речь идет о стратегических наступательных средствах. В их число входят крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, ударные беспилотники. Также государства считаются враждебными, если позволяют размещать на своей территории средства стратегической противоракетной обороны, радиолокационные станции системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения.

Ядерная доктрина России же подразумевает, что страна может применить ядерное оружие только в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».