«Для чего им эти вертолеты?»: полковник отреагировал на запрос армии США на Ми-24

Армия США заказала российские вертолеты Ми-24 для учений Подробнее

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах, полковник Сергей Хатылев сказал, что непонятно для чего американцев нужны вертолеты, ведь тактико-технические характеристики Ми-24 давно известны.

«Предоставить их могут различные страны, где этот вертолет стоит на вооружении. Мы продавали Ми-24 Венгрии, странам Африки, Азии. Есть, где найти эти вертолеты: можно обращаться хоть в Афганистан, хоть в среднеазиатские страны, в африканские, в той же Польше такие вертолеты есть. Это первое. Во-вторых, американцы, как всегда, усложняют эти проблемы, сами себе их создают, а потом мужественно их решают. Непонятна цель, для чего им эти вертолеты нужны. Что это им даст? Вертолеты используются более 30 лет, всех их тактико-технические характеристики известны, их возможности изучены», — сказал он.

Сергей Хатылев добавил, что вертолеты Ми-24 активно используют в российских вооруженных силах.