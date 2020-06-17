Дивизия имени Дзержинского войск нацгвардии РФ отметила 96-летие

Почти век назад была основана дивизия, воины которой бросили к Мавзолею фашистские знамена на параде Победы 24 июня 1945 года. На страже Отечества она стоит уже 96 лет.

День основания 17 июня празднует Отдельная орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В истории дивизии за 96 лет ее существования появилось немало ярких страниц. Боевая летопись началась с отряда самокатчиков, автобронеотрядовцев, первых часовых Смольного. Дивизию создали 17 июня 1924 года на базе отряда специального назначения при президиуме ВЧК.

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие дивизии участвовали в боях под Москвой, под Калугой и Новгородом. Их посылали на Западный и Волховский фронты. С 1988 года солдаты и офицеры соединения первыми пребывали в горячие точки, обеспечивали режим ЧП, принимали участие в разоружении и ликвидации бандформирований.

Дзержинцы следили за общественным порядком и безопасностью во время летней Олимпиады-80 в Москве, Всемирной летней универсиады в Казани, зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Их привлекали к обеспечению общественной безопасности при проведении ЧМ-2018 по футболу. Отличившимся в этот период военным вручили заслуженные награды.

В состав дивизии входит Краснознаменный центр специального назначения «Витязь», который считают родоначальником спецназа. Подразделение создали в 1977 году по предложению начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Яковлева. С «Витязя» началась традиция испытаний, по результатам которых военнослужащие получали право на ношение крапового берета. Он является символом Росгвардии.

Воины-дзержинцы всегда были примером мужества и героизма. Свидетельством этому стали ордена Жукова, Ленина, Красного Знамени и Октябрьской Революции на боевом знамени соединения и многочисленные награды солдат и офицеров.

В военных парадах на Красной площади ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского участвовала с 1921 года. Это входило в почетные обязанности дивизии. Ее воины во время исторического парада 1941-го бросили к подножию Мавзолея немецкие знамена и штандарты.

В 2020 году в парадном расчете Росгвардии по главной площади страны пройдет 421 военнослужащий. Их разделят на три командные и столько же знаменных групп. Одна из них понесет исторические знамена, а две парадные роты по 200 человек вооружат автоматами АК-200. На парад выедет и техника Росгвардии — отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал».