Дивизия имени Дзержинского войск нацгвардии РФ отметила 96-летие
День основания 17 июня празднует Отдельная орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В истории дивизии за 96 лет ее существования появилось немало ярких страниц. Боевая летопись началась с отряда самокатчиков, автобронеотрядовцев, первых часовых Смольного. Дивизию создали 17 июня 1924 года на базе отряда специального назначения при президиуме ВЧК.
В годы Великой Отечественной войны военнослужащие дивизии участвовали в боях под Москвой, под Калугой и Новгородом. Их посылали на Западный и Волховский фронты. С 1988 года солдаты и офицеры соединения первыми пребывали в горячие точки, обеспечивали режим ЧП, принимали участие в разоружении и ликвидации бандформирований.
Дзержинцы следили за общественным порядком и безопасностью во время летней Олимпиады-80 в Москве, Всемирной летней универсиады в Казани, зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Их привлекали к обеспечению общественной безопасности при проведении ЧМ-2018 по футболу. Отличившимся в этот период военным вручили заслуженные награды.
В состав дивизии входит Краснознаменный центр специального назначения «Витязь», который считают родоначальником спецназа. Подразделение создали в 1977 году по предложению начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Яковлева. С «Витязя» началась традиция испытаний, по результатам которых военнослужащие получали право на ношение крапового берета. Он является символом Росгвардии.
Воины-дзержинцы всегда были примером мужества и героизма. Свидетельством этому стали ордена Жукова, Ленина, Красного Знамени и Октябрьской Революции на боевом знамени соединения и многочисленные награды солдат и офицеров.
В военных парадах на Красной площади ОДОН имени Ф. Э. Дзержинского участвовала с 1921 года. Это входило в почетные обязанности дивизии. Ее воины во время исторического парада 1941-го бросили к подножию Мавзолея немецкие знамена и штандарты.
В 2020 году в парадном расчете Росгвардии по главной площади страны пройдет 421 военнослужащий. Их разделят на три командные и столько же знаменных групп. Одна из них понесет исторические знамена, а две парадные роты по 200 человек вооружат автоматами АК-200. На парад выедет и техника Росгвардии — отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал».