Армия 27 марта 2023, 08:39 Диверсантам в ЛНР раздали плащи-невидимки Военный эксперт Киселев: диверсанты в ЛНР получили невидимые для тепловизоров маскхалаты РИА «Новости»

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Десантно-штурмовые роты Вооруженных сил Украины получили незаметные для тепловизоров, но доступные для приборов ночного видения маскхалаты. Военный эксперт Виталий Киселев сообщил об этом ТАСС.

Источники военных выяснили, что особое обмундирование получили десантно-штурмовые роты, диверсионно-разведывательные группы и спецподразделения украинских войск. Такие маскхалаты экранировали тепло человеческого тела и сделали бойцов невидимыми в инфракрасном диапазоне.

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«Мы сейчас этим вопросом тщательно занимаемся, и если эта информация подтвердится, то мы ее обязательно озвучим. Возможно, даже и покажем на самом пленном», — сказал Виталий Киселев.

Боец добровольческого подразделения «Сурикаты» с позывным Питон подтвердил, что диверсанты устраивали в районе Сватова и Кременной Луганской Народной Республики вылазки в таких маскхалатах. Они несколько раз пытались пройти на российскую территорию, но их останавливали благодаря радиоперехватам и приборам ночного видения.

Зимой ВСУ на линии боевого соприкосновения столкнулись с нехваткой зимней спецодежды и понесли из-за этого потери. Командование выдало им казенные маскхалаты низкого качества и в недостаточном количестве.