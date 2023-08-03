Армия 03 августа 2023, 17:32 Дисбаланс выплат мобилизованных и контрактников ликвидировали в России Медведев: в России устранили дисбаланс в размерах выплат мобилизованных и контрактников РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России устранили дисбаланс в размерах денежных выплат мобилизованных граждан и тех, кто выбрал службу по контракту. Для этого руководство страны приняло ряд решений в последние месяцы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ.

Политик указал на важную задачу перед правительством — сделать службу по контрактам «максимально престижной». Поэтому для военных ввели кредитные каникулы, обеспечили их сохранением рабочих мест на время отсутствия и ликвидировали дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников.

Реклама

«Во всех субъектах страны установлены региональные стимулирующие и компенсационные выплаты», — подчеркнул Медведев.

Кроме того, власти повысили социальную защищенность солдат и их семей. Для этого они приняли организационные, экономические, социальные и технологические решения.

По словам зампреда Совбеза, в РФ также успешно адаптировали систему отбора на службу по контракту к условиям СВО.

Медведев представил статистику Минобороны, согласно которой с 1 января и до настоящего времени по контракту пошли служить более 231 тысячи человек.

Будущие контрактники из Москвы рассказали о своей мотивации пойти на службу. Одним из факторов стал пример дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.